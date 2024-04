Jong AZ capituleert in blessuretijd tegen TOP Oss

De opstelling van de Alkmaarse jonkies was op zes plekken gewijzigd ten opzichte van maandag. Dat heeft er alles mee te maken dat het eerste op zondagmiddag tegen NEC speelt. Het eerste gevaar kwam van de gastheren via een vrije trap van Karim Loukili. Hij schoot echter in de handen van doelman Rome-Jayden Owusu-Oduro. De eerste kans van Jong AZ ging er wél in.

Jayden Addai (de matchwinner tegen VVV-Venlo) stak Kees Smit weg en hij tikte de bal achter doelman Mike Havekotte: 0-1. De Osschenaren namen het initiatief over en creëerden goede kansen via Sven Zitman en Loukili. Hij dwong Owusu-Oduro tot een redding in de korte hoek. Dat was dé kans op de gelijkmaker. Addai schoot nog voor de rust de bal hoog over.

