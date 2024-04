Ouderwets mannenvoetbal teveel gevraagd van Jong AZ-jonkies: "Hartstikke zwaar"

Bij Jong AZ waren veel wijzigingen ten opzichte van de 2-1 overwinning op VVV-Venlo. Zonder Ernest Poku, Lewis Schouten en Enoch Mastoras had de ploeg van trainer Leeroy Echteld het lastig tegen de nummer 18 van de eerste divisie. "Veel makkelijke passes leveren we in", zegt Smit. "Wij hadden moeite met hun opportunistische manier van spelen", aldus Echteld over de lange ballen, kopduels en strijd die gevraagd werd.

De beloftenploeg breidt het recordaantal punten met het gelijkspel uit naar 53. Nog nooit behaalde Jong AZ zoveel punten in de eerste divisie. "Voor de club is het hartstikke mooi", aldus Echteld.