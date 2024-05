Jong AZ krijgt tiental MVV niet op de knieën

Snel in de tweede helft was er opnieuw een kantelpunt in dit duel. Rayan Buifrahi kreeg zijn tweede gele kaart na een overtreding op invaller Elijah Dijkstra. MVV moest ruim veertig minuten verder met tien man. Jong AZ profiteerde van het overtal binnen tien minuten. Berkhout, die in de fout ging bij de 1-1, zorgde voor de Alkmaarse gelijkmaker (2-2).

Het tiental van MVV kwam in de slotfase toch nog op 2-3. Bryan Smeets was de maker van het doelpunt voor de Limburgse bezoekers. Jong AZ kon in de blessuretijd de score niet meer veranderen, waardoor het weggezakt naar plaats tien. De Alkmaarse beloften sluiten volgende week vrijdag het seizoen af tegen Jong Ajax.

De Amsterdamse beloften verloren hun uitwedstrijd tegen VVV-Venlo: 2-0. In het laatste kwartier waren de Limburgers trefzeker via Nick Verschuren (eigen doelpunt) en Pepijn Doesburg.

Opstelling Jong AZ: Westerveld; Van Aken (Dijkstra/46), Berkhout, Dekker (Engel/46), Stam; Postma, Smit (Reverson/68), Kerssens; Addai (Kewal/81), Poku (Koster/46), Daal