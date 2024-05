Financiële opsteker voor vrijwilligers die Haarlems Posthuis herbouwen

In mei 2020 ging het Posthuis in het Zaanenpark in vlammen op. Bijzonder is dat zowel de herbouw als de toekomstige exploitatie door omwonenden wordt gedaan. De inzet van vrijwilligers is nodig, want het uitgekeerde verzekeringsgeld is niet voldoende om het nieuwe ontwerp van het Posthuis te realiseren. In de tussentijd zijn de prijzen van bouwmaterialen flink gestegen. Bovendien willen de buurtbewoners een buurthuis dat aan de eisen van de moderne tijd voldoet.

Diefstal

Eind vorige maand, toen het voor de bouw begrote bedrag was uitgegeven, kregen de vrijwilligers een tegenvaller te verwerken: diefstal op de bouwplaats. “We kwamen er pas achter toen de dakdekker aan de slag ging”, vertelt Hans Vos, die namens de buurtbewoners de bouw coördineert. “We zagen opeens: we komen materiaal tekort. Er ontbraken vier rollen dakbedekking. Die kosten wel 300 euro per stuk.”

Tekst loopt door onder de foto.