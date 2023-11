Eindelijk is de opbouw begonnen: afgebrande Posthuis in Haarlem krijgt betonvloer

De vrijwilligers van Stichting Posthuis Zaanenpark in Haarlem-Noord beleefden vandaag een mijlpaal: de betonnen vloer van hun nieuw te bouwen buurthuis is gestort. Dat gebeurde op de dag van de verkiezingen. “Het is de kroon op het werk als hier in de toekomst weer wordt gestemd.”

Foto: Hans, Bram en Martijn staan op de nieuwe fundering van het Posthuis. - NH Media/Maikel Ineke

Hans Vos kijkt op woensdagochtend voor de zekerheid nog maar even in de grote rechthoekige bekisting waar vanmiddag 38 kuub cement in gaat. Nee, er ligt echt geen water meer in. Gelukkig maar, want hij kan voorlopig geen druppel meer zien. De hevige regenval van de afgelopen weken bezorgde hem en de andere vrijwilligers hoofdbrekens. Het storten van de vloer moest worden uitgesteld. “Het grondwater kwam omhoog”, vertelt Hans. “Ik heb het in al die jaren dat ik hier woon nog nooit zo onder water zien staan.” Niet alleen het speelveld van het Zaanenpark stond blank. Ook de oppervlakte waar het nieuwe Posthuis moet verrijzen, was veranderd in een poel. Tekst gaat door onder de foto.

Foto: Het beton wordt gestort. - NH Media/Maikel Ineke

Mijlpaal De pompen hebben hun werk gedaan. De cementwagen komt aanrijden. Om 13.00 uur stroomt het cement vanuit de wagen op de Mercurriusstraat via een slang naar de bouwplaats. Een mijlpaal voor de buurtbewoners. “We hebben het laagste punt bereikt”, stelt Hans met een glimlach vast. Vanaf nu wordt er niet meer gesloopt (drie muren van het oorspronkelijke Posthuis zijn overgebleven), maar gebouwd. Daarmee start een nieuwe fase van het herstelproject. In mei 2020 werd het historische Posthuis getroffen door een nachtelijke brand, vermoedelijk aangestoken. De buurtbewoners sloegen de handen ineen. Het pand, functionerend als buurthuis en in bezit van de gemeente, moest verrijzen. En daarbij namen de bewoners in plaats van ambtenaren het voortouw. Tekst gaat door onder de foto.

Foto: De opbouw van het Posthuis is begonnen. - NH Media/Maikel Ineke

Op die manier raakte ook Martijn Perik betrokken bij het project. Hij woonde met zijn gezin nog maar net in de Sterrenbuurt. “In het oude buurthuis was ik eigenlijk nog nooit geweest”, vertelt hij, uitkijkend op de bouwplaats. “Na de brand heb ik mij aangemeld om te helpen. Voor mijn werk houd ik me al bezig met het begeleiden van bouwprojecten. Zo leerde ik al snel veel buurtbewoners kennen die in dezelfde sector zaten.” Duurzaam en circulair Twee compagnons van Haarlemse Timmerwerken, beiden wonend in de buurt, meldden zich voor de bouw. Bram Pegels, een andere buurtbewoner, stortte zich op het verzamelen van bouwmaterialen. Tientallen bewoners sloegen de handen ineen om bijna letterlijk hun steentje bij te dragen. De bouwcommissie koos daarbij niet voor de makkelijkste weg. Michel: “Vanuit onze maatschappelijke betrokkenheid stond voor ons vanaf het begin vast dat we zoveel mogelijk duurzaam en circulair willen bouwen.” De afhankelijkheid van beschikbare materialen, de beschikbaarheid van vrijwilligers: dat zorgt soms voor wat vertraging. Maar dat hebben de bewoners ingecalculeerd. En er worden geen onnodige risico’s genomen.

