Buren gaan aan de slag om eigen buurthuis af te krijgen: 'Geld is op'

Het is ook altijd de bedoeling geweest, toen de gemeente het schuurtje aan de buurt afstond, dat de wijkbewoners veel zelf zouden gaan doen. Zelf bouwen, zo duurzaam en circulair mogelijk en daarna zelf beheren en onderhouden.

Terwijl een tiental buurtgenoten zaagt en timmert, vertelt Ingrid van Koppenhagen als bestuurslid van de Stichting Posthuis Zaanenpark dat binnenkort nog de glazen schuifpui door professionals wordt geplaatst. Maar dan is het geld ook wel op. "Het is dan wind en waterdicht, maar de hele de binnenkant moeten we echt helemaal zelf doen."

Wateroverlast door de natte winter en sterke prijsstijgingen voor bouwmateriaal en personeel speelt ze parten. Maar de bewoners van de Sterrenbuurt blijven vrolijk doorbouwen aan hun buurthuis.

