Droog of niet, er is genoeg te doen op Bevrijdingsdag in en rond Haarlem

Bevrijdingspop, dit jaar voor de 44ste keer, is zoals altijd het grootste evenement in Haarlem. Het oudste en meest vermaarde 5 mei-festival van Nederland opent haar deuren om 12.00 uur in de Haarlemmerhout. Tot middernacht treden onder andere Hunk (winnaar van de Rob Acda Award), Kraantje Pappie, Merol, Wende en Danny Vera op. Hoogtepunt is het optreden van Chef'Special. De band rond voorman Joshua Nolet verschijnt om 22.00 uur op het hoofdpodium.

Nieuw is het Vrijheidspodium, een mix van het Plein van de Vrijheid en het Dreefpleinpodium.

Op het Vlooienveld bij Ingang B vormt deze plek het hart voor jongeren tussen de 16 en 25 jaar met een programmering van dj’s, aanstormend talent en EDM. Er is een randprogramma om de vrijheid te vieren. Ook is er weer een festival voor kinderen met zweefmolen, peutergym, een verzetsmuseum op wielen, een voorleestent en oud-Hollandse spelletjes.

Kom vooral te voet, op de fiets of met openbaar vervoer naar de Haarlemmerhout. De wegen rond het festivalterrein zijn afgesloten voor autoverkeer. Vanaf het station staat de looproute naar Bevrijdingspop aangegeven. Deelscooters mogen niet bij het terrein worden geparkeerd en kunnen daar ook niet worden afgemeld.

Zandvoort

Rond het Raadhuisplein in Zandvoort is een optocht van militaire voertuigen te zien tussen 11.00 uur en 13.30 uur, traditioneel één van de hoogtepunten. Voor ouderen is de Bevrijdingsbingo in Theater De Krocht iets om naar uit te kijken.

Bloemendaal

Bloemendaal organiseert een vrijheidsviering in de Dorpskerk om 10.30 uur. Aansluitend brengen de bezoekers een toost uit op de vrijheid. Tijdens de lunch vertelt nieuwe Bloemendaler Rob Oudkerk zijn vrijheidsverhaal. De opa van Oudkerk was in de oorlog één van de voorzitters van de Joodse Raad.

Heemstede

Heemstede viert de bevrijding onder andere met een lunch voor Heemstedenaren op het Julianaplein.