Herdenking mogelijk fris en nat, warmer weer in het verschiet

In tegenstelling tot de rest van het land, viel de neerslag in onze provincie gisteravond en vannacht nog mee, vertelt NH-weerman Jan Visser.

De kans op onweer is vandaag klein, maar het wordt wel een stuk kouder dan de afgelopen dagen. Op veel plaatsen regent het en dat gaat nog eventjes door. "Van tijd tot tijd regent het of valt er motregen, maar later op de middag wordt het vanuit het zuiden uit droog en vanavond klaart het op", vertelt Visser.

Koud en nat

De regen valt niet overal, in het noorden van de provincie blijft het even droog. "Maar ook in het noorden gaat er regen vallen", aldus Visser.

Zo warm als het gister wordt, zo fris wordt het vandaag: het wordt 's ochtends 14 graden. De wind waait boven land matig uit het zuidwesten. Aan de kust waait het af en toe krachtig met windkracht 6.

Zonnige vooruitzichten

Morgen begint de dag droog en schijnt hier en daar de zon. Er waait een zwakke tot matige zuidoostenwind. 's Middags is het op de meeste plaatsen in onze regio droog, ook kan het zonnetje doorbreken. Het wordt met 17 graden iets warmer dan vandaag.

In de avond kan er wat regen vallen. "Dat kan wat problemen opleveren tijdens de herdenking", vertelt Visser. Bevrijdingsdag kan ook buiig worden, het wordt dan 16 tot 17 graden. Maandag ziet er ook wisselvallig uit, maar daarna ziet het ernaar uit dat het droger, zonniger en warmer wordt, met temperaturen rond de 18 graden.