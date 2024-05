Haarlemse band Hunk plakt stad vol stickers om optreden Bevrijdingspop te promoten

De bandleden van Hunk voelen zich zeker verbonden met het thema van Bevrijdingsdag, de vrijheid vieren. "Vrijheid is niet vanzelfsprekend voor iedereen, dus ik vind het heel belangrijk om daar bij stil te staan", zegt toetsenist Noa. "Ik ben best wel bezig met wat er nu in Gaza en Oekraïne gebeurt. Dat is een verschrikking daar en daar is totaal geen vrijheid. Overal in de wereld is altijd wel wat loos geweest, maar het komt nu wel steeds dichter bij", zegt bassist Vic.

"Het is goed je te realiseren dat het niet overal zo vrij is als bij ons, en waarom zou je dat niet vieren?", vult drummer Guus aan. Zangeres Joan denkt er nog over na of ze op het podium een statement zal maken over het thema 'Vrijheid', maar ze wil het vooral spontaan houden. "Het belangrijkste vind ik eigenlijk om te vieren dat we daar met z'n allen zijn op dat moment", zegt ze met een brede lach op haar gezicht. "Ik zal vrolijk zijn en ik hoop op heel veel mensen die vrolijk met ons kunnen zijn."