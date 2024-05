Per toeval gevonden fotoalbums onthullen aangrijpende geschiedenis van Joods gezin

Hans en Mariëlle schrijven Bob Simons een brief waarin ze vertellen over de vondst. Op uitnodiging van Bob gaan ze met hun kinderen een paar maanden later naar Miltown Malbay, aan de uitgestrekte Ierse Westkust. Huizen hebben er geen adressen, alleen namen.

Hans: "De enige aanwijzing die we hadden was de naam Spanish Point. We waren al een tijdje aan het zoeken en dachten het nooit te vinden, totdat we opeens overal langs de vlag Nederlandse vlaggetjes zagen. Die had Bob opgehangen om ons de weg te wijzen."

Klik

Ze wisten niet precies wat ze van de ontmoeting mochten verwachten, maar al snel werd de twijfel weggenomen. Hans: "We hadden een klik." Mariëlle: "We hebben een paar prachtige weken gehad." Maar emotioneel gezien was het ook een zware tijd, want met de albums in de hand neemt Bob, een psycholoog, getrouwd en vader van twee kinderen, ze mee naar de donkerste tijd van zijn leven.

Bob is in 1931 geboren in Enschedé. Zijn ouders zijn Salomon Simons (Utrecht, 1896) en Annelise Simons-Woudstra (Lunen Duitsland, 1909). Hij heeft een vier jaar jongere broer, Jaap. Ze zijn Joods, maar niet praktiserend. Vader is veearts en werkt bij de Keuringsdienst van Waren in de regio Haarlem. Zijn moeder is afgestudeerd aan het conservatorium in Amsterdam. Ze is leerling van de beroemde Haarlemse componist en pianist Willem Andriessen. Bob vertelt Hans en Mariëlle dat de vier een harmonieus gezin vormden.

Verraden en vergast

Eind 1940 wordt Salomon Simons ontslagen omdat hij Joods is. Als de bewegingsvrijheid voor Joden steeds kleiner wordt en de dreiging van deportatie toeneemt, gaan vader en moeder op zoek naar onderduikadressen voor de twee jongens.

Die vinden ze voor Jaap in het oosten van het land en voor Bob aanvankelijk in Haarlem, later in Leiden en uiteindelijk op een boerderij in Eibergen in de Achterhoek. Vader en moeder zelf duiken eerst onder op de Kleine Houtweg en daarna in Dietsveld, een buurtje bij de Jan Gijzenkade dat na de annexatie van Schoten in 1927 bij Haarlem hoort.

Op die plek zijn ze verraden. Door wie is niet bekend. In juni 1943 worden ze op transport gezet. Via Westerbork gaan ze naar vernietigingskamp Sobibor. Daar worden ze op 2 juli vergast.

Niet besneden

Bob en zijn broer Jaap overleven de oorlog. Bob vertelt Hans en Mariëlle over zijn angstigste momenten, zoals die keer dat de Duitsers zijn Haarlemse onderduikadres overhoop halen. Bob lijkt hetzelfde lot te ondergaan als een Joods meisje, dat wordt meegenomen en later wordt gedeporteerd naar Westerbork.

Hij redt zich uit de dreigende situatie door zijn broek te laten zakken en zo te tonen dat hij niet besneden is. Daaruit trekken de Duitsers de conclusie dat hij onmogelijk Joods kan zijn. Mariëlle: "Bob zei dat hij zijn ouders op dat moment heel dankbaar was. Ze waren niet orthodox Joods en hadden hun zoons niet laten besnijden."

Emigratie

Na de oorlog trekken Bob en Jaap in bij de zus en zwager van hun moeder. Over het lot van zijn ouders wordt gezwegen. Pas jaren later komt hij er achter wat er met ze is gebeurd. Bob emigreert naar de Verenigde Staten, woont na zijn pensionering een tijdje in Ierland, maar keert uiteindelijk terug naar Amerika. Ook Jaap vertrekt naar de VS.

