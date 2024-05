Isa (28) legt een steentje bij monument van voorouders

Nathan en Saartje Peerenboom moesten in 1942 van de Duitsers uit hun huis in Zaandam vertrekken. Beide zijn op 13 Maart 1943 in Sobibor vermoord. Hun dochter Esther kreeg op 17 januari 1942 uitstel van vertrek en overleefde de oorlog. "En dat is dus de oma van mijn oma", legt Isa uit. Zelf is ze niet Joods en haar familie is niet langer praktiserend, laat ze weten. "Toch praat je erover, en ben je je bewust van wat het leed is geweest van mensen in je familielijn."

De laatste eer

Het echtpaar Peereboom-van Thijn behoorde tot een lange lijn van de autochtone joodse gemeenschap die in januari 1942 werd verdreven. Achterkleindochter Isa bewijst haar laatste eer door een steentje neer te leggen bij het monument. "Dan heb ik wel echt het gevoel dat ik een moment contact met ze heb."