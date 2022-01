Hoe de jodenvervolging tachtig jaar geleden in 'proefgemeente' Zaandam begon

Op 17 januari 1942 werden honderden Zaandamse joden gedwongen hun woningen te verlaten en naar het 'Judenviertel' in Amsterdam te verhuizen. Voor velen was de joodse wijk in Amsterdam het voorportaal van de werk- en vernietigingskampen. Selma Heijstek was 8 jaar oud toen zij Zaandam moest verlaten. "We moesten halsoverkop het huis uit", vertelt ze in deze speciale videoreportage.

In Zaandam werden de eerste joden van nederland gedeporteerd ‘Het was een proefgemeente’ - NH Nieuws

"Hier is het allemaal begonnen", zegt historicus Erik Schaap in Zaandam over de massale deportatie van Nederlandse joden. "Dit was de proefgemeente van het land." De nazi's vonden de Zaandammers maar lastig, vooral omdat de gemeente socialistisch was ingesteld en een klein jaar daarvoor ook aan de Februaristaking had meegedaan. Schaap: "Ze moeten hebben gedacht dat als het hier kon, dat het ook makkelijk in de rest van Nederland moest kunnen."

Overleven

Voor Selma betekende het dat ze met haar familie naar de Jodenbreestraat in Amsterdam moest verhuizen. Haar moeder werd uiteindelijk naar Kamp Westerbork gebracht waar ze een halfjaar vastzat. Omdat Selma's vader niet joods was, is het hem uiteindelijk gelukt om haar weer vrij te krijgen. Volgens Schaap laat dit zien dat de jodenvervolging in dat stadium van de oorlog nog niet de geoliede machine was die het later zou worden, en de nazi's nog moeite hadden met het interpreteren van de nieuwe regels.