Zaankanters zaten Duitsers dwars tijdens de oorlog: "Diep respect"

Het verhaal is hem al een lange tijd bekend, maar nog steeds klinkt er bewondering voor de verzetsmensen in zijn stem. "Ik kan me nauwelijks voorstellen hoeveel moed er nodig is om dat soort dingen te doen. Diep respect."

Dochter komt vertellen

Bijzonder is dat Dorotée van Os, de dochter van Frans, zaterdag bij het huis van Hans Kuyper meer komt vertellen over de heldendaad van haar vader. "Ik heb besloten om het te doen om de herinnering aan de oorlog leven te houden en aandacht te vestigen op het moedige verzet. En het is ook een eerbetoon aan mijn vader."

Ze vervolgt: "Ik ben afgelopen maand 80 jaar geworden, dus ik ben een van de laatsten die het nog kan vertellen. Ik heb de verhalen nog gehoord van mijn moeder, mijn tantes en ooms. Hij heeft nooit een onderscheiding willen hebben, omdat hij vond dat het zijn plicht was. Hij heeft er zelf ook nooit over gesproken. Na de gebeurtenissen in de Zaanstreek is hij gevangengenomen. In Amersfoort en Vught heeft hij verschrikkelijke dingen meegemaakt."

Geïnteresseerden kunnen zaterdag vanaf 13.30 tot 14.30 uur en 15.00 tot 16.00 uur terecht op de Halstraat 7 in Zaandam. Kijk hier voor de andere locaties.