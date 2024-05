Waar kan Nico uit Egmond z’n 40 leerlingen straks nog leren timmeren, lassen en breien?

Wie denkt dat meiden liever breien en jongens alleen zagen heeft het goed mis, vertelt Nico. "Laatst liep hier een moeder het lokaal binnen en zag toen tot haar verbazing dat haar zoon bij de naailes zat en dat haar dochter stond te timmeren."

'Meiden luisteren beter'

Dat alle groepen gemengd zijn, levert daarbij een groot voordeel op. "Jongens doen veel meer hun best als er ook meisjes in de buurt zijn", lacht hij. "Meiden luisteren ook beter. Je hoeft het meestal maar één keer uit te leggen en dan doen ze het goed. Jongens hebben vaak wat meer begeleiding nodig. Dus dan vraag ik: Patricia, leg je Joep ook even uit hoe het moet?"

Nadat de St. Jozefschool en de Boswaid fuseerden tot Integraal Kindcentrum De Kiem, kwam het oude schoolgebouw aan de Guyotte van IJsselsteinlaan leeg te staan. Op een van de twee locaties komt uiteindelijk een nieuw schoolgebouw, maar welke wordt nog onderzocht. Van de gemeente Bergen mocht stichting TVK op de locatie van de Boswaid tijdelijk twee lokalen huren.

Huurcontract beëindigd

Maar op 1 januari wordt het huurcontract beëindigd; de stichting moet de oude school alvast verlaten. Dat staat de start van een nieuw cursusjaar in de weg. "Ik weet niet of we in september kunnen starten als we de lokalen in december leeg moeten zijn. Er is nog geen zicht op een nieuwe locatie, dus we hebben dan ook geen plek meer om onze spullen op te slaan."