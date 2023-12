Kort maar krachtig: in 10 minuten leren scholieren hoe leuk de techniekwereld kan zijn

In sneltreinvaart maakten VMBO-leerlingen deze week kennis met de techniekwereld. In 10 workshops van slechts 10 minuten kregen ze een voorproefje van technische beroepen. Het doel: ze enthousiast maken over werken met hun handen. Hard nodig, want de regio staat te springen om meer talent. Kan zo'n bliksemronde de doorslag geven?

De werkplaatsen van de Bouw- en Techniekcampus in Heerhugowaard zijn het toneel voor zo'n 3000 VMBO-leerlingen uit de Kop van Noord-Holland. Tijdens het 'Tech Your Talent' evenement ontdekken scholieren vliegensvlug wat er mogelijk is binnen de technieksector.

Het is nog vroeg als de tweedejaars leerlingen van het Johannes Bosco College uit Heerhugowaard aankomen in de werkplaatsen. Aan het gelach te horen zit de sfeer er goed in. Ze gaan onder andere aan de slag met klassiekers zoals metselen en dakpannen leggen.

"Ik vond het metselen echt geweldig. Zo met je handen in dat cement kneden, dat is echt lekker", aldus scholiere Eva.

"Het is een eerste kennismaking, dus je moet het zien als een voorproefje van de mogelijkheden. Daarnaast is het anders veel te veel gevraagd van de aandacht van de kinderen. In totaal krijgen ze 100 minuten om een beeld te vormen." aldus Wilfred Blom van ESPEQ, die het evenement organiseert.

Tech Your Talent Heerhugowaard: scholieren leren in workshops van 10 minuten over techniek Mayra van der Drift

Het enthousiasme tijdens de workshops is een goed teken, want er is een enorm tekort aan vakmensen. Zo meldt het UWV dat er vorige maand alleen al in Noord-Holland Noord 2.556 openstaande vacatures waren voor technische beroepen.

Daarom is het zo belangrijk dat scholieren al vroeg kennis maken met alle mogelijkheden. Een voorbeeld daarvan is Bente, ze is tweedejaars student en begeleidt bij de workshops. Ook zij had vroeger geen hoge pet op van de bouwsector, maar veranderde toch van gedachte. "De bouw is zoveel meer dan alleen timmerman worden. Je kan zoveel doen als je weet wat er is."

Frisse kijk op techniek

Als de 100 minuten voorbij zijn is het tijd om weer de schoolbanken in te gaan. Maar hebben de razendsnelle workshops hun doel bereikt en een positieve eerste indruk achtergelaten?

"Het was veel leuker dan ik had verwacht", vertelt Rick die nu toch een techniekprofiel overweegt. "Ik denk niet dat ik een techniekprofiel zou kiezen, maar het metselen was écht heel leuk om te doen", aldus Eva.

Volgens Blom is het lastig te peilen of de workshops er daadwerkelijk voor zorgen dat de leerlingen later met techniek aan de slag gaan. "Voor onze studenten heeft het vaak wel een rol gespeeld in hun keuze. Maar echt zeker kan ik het niet zeggen."

Voor nu neemt hij genoegen met het feit dat de kinderen vrolijk de deur uitgaan met een positieve ervaring. "Hopelijk denken ze daar later aan terug als ze een keuze gaan maken."