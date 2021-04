Waarom de oplossing voor het personeelstekort in de bouw nog ver weg is

Volgens Bouwend Nederland is het personeelstekort in de bouw een enorm probleem. Om de woningnood op te lossen moeten er voor 2030 een miljoen woningen worden gebouwd. En als er niet snel extra handjes bijkomen, wordt die deadline niet gehaald. Er wordt hard gewerkt om het probleem op te lossen, maar het antwoord lijkt nog ver weg.

Volgens Corinne Weiffenbach van bouwbedrijf M.J. de Nijs en Zonen B.V., een grote speler in onze provincie, heeft het ook te maken met het imago. "Het schommelt voor mensen te veel: de ene keer is er wel werk, de andere keer niet." Ook denkt zij dat veel mensen nog een ouderwets beeld van de bouw hebben.

Dat het personeelstekort in de bouwsector groeit, komt volgens Jan Overtoom van Bouwend Nederland door de crisis van 2008. In die tijd zijn er veel ontslagen gevallen, terwijl er nu heel veel werk is. En het is moeilijk om die mensen weer terug te krijgen.

Uit hetzelfde rapport blijkt dat aan het einde van het vierde kwartaal van 2020 de bouwsector een van de bedrijfstakken is waar meer vacatures open stonden dan drie maanden eerder. Het aantal vacatures nam met 1.000 toe. Volgens het rapport is de bouw een van de takken met de hoogste vacaturegraad, het aantal vacatures vergeleken met het aantal werknemers in die sector.

Er is namelijk een tekort aan personeel. Dat blijkt ook uit een eerder rapport van het CBS. Terwijl tijdens de harde lockdown vanaf medio december in verschillende bedrijfstakken het aantal banen terugliep, kwamen er in de bouwnijverheid juist 4.000 banen bij.

Met de realisatie van een nieuw project waarbij studenten op een realistisch neergezette bouwplaats in Heerhugowaard leren hoe zij casco huizen afbouwen, proberen Wiebe Terpstra, sectordirecteur Techniek ROC Horizon College en Robert Bloemraad, directeur opleidingen ESPEQ Bouwopleidingen, jongeren enthousiast te krijgen voor een baan in de bouw.

Toch moet er volgens Overtoom ook naar andere oplossingen worden gekeken, er wordt volgens hem namelijk aan alle kanten aan de jongeren getrokken. Dat merkt ook Bloemraad. In de winter krijgt hij weinig extern geplaatste leerlingen terug, ondanks dat er minder werk is.

Volgens hem zijn bedrijven mogelijk bang dat de jongeren niet meer terugkomen. Bij Bouwmensen Gooi & Vechtstreek geeft Maria Lambrechts aan dat ze op een gegeven moment 'nee' moeten verkopen.

Overtoom benadrukt dat het daarom ook belangrijk is de peilers te richten op het opleiden van zij-instromers. Zo is Bouwend Nederland met een project gestart onder de naam Van Bank naar Bouw. "De bankenwereld is zeer geschikt om de bouw in te gaan, omdat het vaak om ICT-gerelateerde functies gaat", laat Overtoom weten. Daarnaast wordt samen met de gemeente Amsterdam gekeken naar mogelijkheden om horecapersoneel in te laten stromen in de bouw.

Scholing zij-instromers

Toch is het volgens Weiffenbach niet dé oplossing. Zij wijst ook op de nadelen van de inzet van zij-instromers zonder technische kennis. "De scholing van zij-instromers is een behoorlijke uitdaging. Ze hebben namelijk wel ICT- kennis nodig en het is een behoorlijke taak om die kennis bij te brengen", laat zij weten.

En tijd is nou net waar gebrek aan is. Ook bij M.J. de Nijs en Zonen B.V. herkennen ze het tekort aan bouwpersoneel maar al te goed: "Qua recruitment is het op dit moment heel erg lastig. Als wij een advertentie plaatsen, dan mag je al blij zijn als er één iemand reageert", laat Weiffenbach weten.

Modulair bouwen

Moeten we ons dan focussen op innovaties op het gebied van modulair bouwen? Ursem Modulaire Bouwsystemen in het Noord-Hollandse Wognum heeft een methode ontwikkeld waarmee ze complete etagewoningen in fabrieken kunnen realiseren. Overtoom bedrukt dat het belangrijk is om hierover na te denken, maar dat ook hier wel uitdagingen in zitten.

Hij vertelt dat hiervoor een standaard basiswoning moet worden bedacht om tot massaproductie over te kunnen gaan, maar dat is volgens hem enorm lastig, omdat de regelgeving en de wensen per gemeente weer verschillen. "Zo wil Amsterdam bijvoorbeeld weer zoveel mogelijk energieneutraal", laat Overtoom weten. "Een oplossing vinden is echt ingewikkeld", zucht Weiffenbach. Zij richt haar hoop vooral op de scholen. "Daar valt nog wat te halen."