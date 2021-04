Deze bouwplaats 'die nooit af is' moet personeelstekort in de bouw tegengaan

Het doel van het project: jongeren enthousiast maken voor een opleiding en een baan in de techniek. En dat is volgens Bloemraad hard nodig. Hij vertelt dat de bouwsector afstevent op grote personeelstekorten. En dat heeft volgens hem onder meer te maken met de energietransitie en het grote aantal woningen dat de komende tijd moet worden neergezet. "En daar hebben we keihard mensen voor nodig die onze huizen neerzetten."

Het is een grootschalig project dat gerealiseerd is op initiatief van diverse onderwijsinstellingen, waaronder ESPEQ Bouwopleidingen en ROC Horizon College. Voor het project is in totaal 6 miljoen euro subsidiegeld beschikbaar gesteld door het Regionaal Investeringsfonds, het onderwijs en bedrijven in regio Noord-Holland.

Studenten zetten dus huizen op de bouwplaats neer, maar ze zullen nooit worden bewoond. Deze huizen zijn puur neergezet om vmbo-leerlingen kennis te laten nemen met techniek en voor MBO-techniekstudenten om hun vaardigheden te verbeteren in een realistische bouwomgeving waar diverse disciplines samenkomen: van bouw en metaal, tot installatiewerk en infra.

In de praktijk

En daar leer je volgens studenten Nick Dral uit Grootebroek en Thierry Kiks uit Avenhorn heel erg veel van. "Je moet uiteindelijk niet alleen met een metselaar samenwerken, ook met een timmerman, een elektricien en een loodgieter. En dat kom je hier allemaal tegen. We doen hier echt wat je in de praktijk doet", zegt Dral.

Toch kiezen volgens Terpstra te weinig jongeren voor een opleiding in de bouw. Volgens hem komt dat vooral doordat heel veel ouders weinig met techniek doen, waardoor jongeren er niet mee in aanrakingen komen.

Op kantoor werken

Dral heeft destijds wel de keuze gemaakt. Hij vertelt dat hij merkte uit een eerdere werkervaring dat een hele dag op kantoor werken niets voor hem was. Hij koos daarom voor een toekomst in de bouw. "Bij ons in het gezin hebben wij al twee metselaars en ik ben nu de derde. Ik ben op het ESPEQ gaan kijken en na twee weken wist ik eigenlijk al dat het echt mijn ding was."

Ook Thierry is nog steeds blij met zijn keuze voor de bouw. Hij benadrukt vooral dat je door het werk in de bouw goed in vorm blijft. "Ik vind het eerlijk. Ik sport er zelf ook nog naast, maar dat hoef je eigenlijk niet te doen. Als je lekker bezig bent, is het net alsof je in de sportschool staat."