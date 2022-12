Techniekevenement inspireert tweedejaars leerlingen van SG Newton: "Dit is best vet"

Tweedejaars leerlingen van het SG Newton uit Hoorn zaten vanmorgen niet in de schoolbanken, maar gingen met 10 verschillende disciplines uit de bouw-, infra-, elektra- en installatietechniek aan de slag. Het meerdaagse techniekevenement, Tech Your Talent, hoopt zo jongeren uit Noord-Holland te inspireren om een carrière in de techniek te overwegen.

Acht dagen lang zijn de verschillende werkplaatsen van de Bouw- en Techniekcampus in Heerhugowaard het toneel voor zo'n 2.200 VMBO-leerlingen uit Noord-Holland. De leerlingen doen tijdens het evenement kennis op over zowel de praktische opleidingen als de theoretische MBO-4-opleidingen. "Dankzij deze activiteiten maken de leerlingen kort kennis met techniek", legt promotiemedewerker Wilfred Blom uit. "Maar we vinden het vooral belangrijk dat we met deze speelse wijze laten zien hoe leuk techniek eigenlijk is."

"Misschien dat deze ochtend hen dan overtuigd heeft om in de toekomst voor het techniek-pakket te kiezen" Wilfred Blom, promotiemedewerker

Vanuit de technische sector is er nog altijd veel vraag naar personeel. Daarom hoopt Blom met dit evenement, ook al zijn het maar enkele leerlingen, te inspireren. De timing van het techniekevenement komt overigens goed uit. "In maart moeten deze leerlingen een lespakket kiezen op hun VMBO-school", zegt Blom. "Misschien dat deze ochtend hen dan overtuigd heeft om in de toekomst voor het techniekpakket te kiezen." Leerlingen De leerlingen reageren gemengd op een toekomst in de techniek. "Ik vind het leuk om deze fysieke activiteiten te doen", legt een leerling van het SG Newton uit, nadat hij samen met zijn maat een band heeft verwisseld van een kartauto. "Maar zelf weet ik al wat ik wil worden en dat is kok!" Toch snapt de leerling wel dat het evenement jongeren kan inspireren. "Zelf hebben we nooit veel te maken gehad met techniek op school, dus het is wel leuk om dat nu zelf mee te maken." Het evenement van ESPEQ-bouwopleidingen duurt tot 6 december.