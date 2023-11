Kinderen willen lessen techniek en koken in Anna Paulowna, dus wordt naar ze geluisterd

Techniek, koken en creatief bezig zijn: dat is wat kinderen missen op school en in hun dorp Anna Paulowna. Om het aanbod te verbreden, en om tegemoet te komen aan de wensen van de kinderen, biedt IKC de Kroon deze lessen nu aan als naschoolse activiteiten. Vorige week stond een techniekles op het programma, deze week gaan de kinderen onder andere pepernoten bakken. Het is nu nog een proef, maar de school wil dit 'jaren gaan doen'.

De naschoolse activiteiten zijn een direct gevolg van de intensere samenwerking van de school met jongerenwerk. Die samenwerking is op zich al bijzonder, omdat jongerenwerk zich doorgaans alleen op middelbare scholen laat zien, en niet ook al op basisscholen.

Doel ervan is om de kinderen te leren eerder met alles waar ze mee zitten naar een jongerenwerker of juf of meester te stappen, zodat het nooit écht een groot ding wordt.

En nu is Link Jongerenwerk dus ook gestart met naschoolse lessen. "Wij wilden ons eigen aanbod verbreden", legt directeur Michiel Drijver uit, "en we hebben een onderzoek gedaan waar behoefte naar is in het dorp. Er werd aangegeven dat ze techniek, cultuur, sport en koken misten. Dus daarmee breiden we ons aanbod uit en luisteren we naar de vraag van het dorp."

Pepernoten

Shanna Hoet, coördinator van Link, is met de kinderen bezig met de introductieles techniek. Negen jongens zijn geconcentreerd bezig een fietsje in elkaar aan het zetten. "We laten ze nu eerst een paar keer kennismaken met de vakken", vertelt ze. "Volgende keer is het volle bak met het pepernoten bakken. Na de kerstvakantie bieden we een maand lang hele lesblokken aan. Bij de laatste les zijn de ouders welkom om te zien wat hun kinderen hebben geleerd."

De naschoolse lessen zijn onderdeel van het landelijke project de 'rijke schooldag'. Dat heeft als doel om de algehele ontwikkeling van kinderen te verbeteren. Drijver: "Dit schooljaar kunnen we dit doen dankzij subsidie van de gemeente en een bijdrage van de ouders. Voor daarna zijn we op zoek naar andere partners, zodat we dit nog jaren kunnen blijven doen."