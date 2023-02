Basisschoolleerlingen enthousiast op techniekdag. "Maar ik word liever rechter"

Te kort aan personeel in techniek, ict, gezondheidszorg en wetenschap. De kranten staan er bol van. Om basisschoolleerlingen uit de regio enthousiast te maken over techniek opende het MAAK terrein in de Haarlemse Waarderpolder donderdag de deuren. Ruim 1500 kinderen uit groep acht, bogen zich over technische vraagstukken. "De techniek heeft wel een oubollig karakter", aldus de wethouder van Heemstede, Sam Meerhoff.

Tegenwoordig is techniek meer dan met vlammenwerpers lassen en onder het smeer thuis komen. Het is ook programmeren en zo merken een aantal leerlingen is het niet voor iedereen weggelegd. "Ik zou dit later wel willen doen", vertelt leerling Rens die fanatiek achter zijn computer zit te tikken. Tegenover hem zitten twee andere leerlingen, maar of zij de programmeer-opdracht op tijd afkrijgen zie je in de onderstaande reportage.

