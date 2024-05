Natuurvergunning Schiphol ter discussie: "Boeren en natuur de dupe"

"Typisch weer een voorbeeld van wat tegenwoordig 'Schiphollen' heet", zegt Akkerman. "Er worden allemaal geitenpaadjes en trucjes uitgehaald om Schiphol te laten groeien, en dat gaat telkens weer ten koste van natuur en van omwonenden als het gaat om geluid."

Oneerlijke wedstrijd

Ook veel boeren wachten al jaren op een natuurvergunning. Dat er voor Schiphol nu niet aan de regels zou zijn voldaan, zien zij als oneerlijk. "Er wordt gemeten met twee maten blijkt nu", zegt voorzitter van LTO-Noord Nico Verduin. "Wie het meeste geld heeft, kan zijn vergunning bij elkaar kopen. En dan is het een oneerlijke wedstrijd." Boeren hebben die financiële middelen vaak namelijk niet om stikstofrechten bij te kopen.



Nico Verduin runt zelf met zijn vrouw al 24 jaar een melkschapenbedrijf in Andijk, waar ze 650 schapen hebben rondlopen. Hij ziet dat veel boeren in de wachtstand zitten en verkeren in onzekerheid. "Zolang je geen goede vergunning hebt gekregen, krijg je geen financiering voor bijvoorbeeld een nieuwe stal of nieuwe technologieën. Dan sta je dus stil, je kunt niet door met je bedrijf", vertelt hij.

Gelijke monniken, gelijke kappen

Zowel Verduin als Akkerman vinden dat de politiek aan zet is. "Boeren en natuur worden de dupe van Schiphol en dit kabinet, dat Schiphol heel veel de ruimte geeft om met stikstofregels te sjoemelen. En aan de andere kant niet opkomt voor de natuur en de boeren.

"Het is een goede zaak dat het mogelijk is om vergunning te geven, maar het is niet eerlijk dat er uitzonderingen worden gemaakt", zegt Verduin. "Dus: gelijke monniken, gelijke kappen."