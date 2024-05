Boegbeeld Tess Lieder stopt na 152 interlands

Handbalkeepster Tess Wester stopt per direct als international. Twaalf jaar lang verdedigde de geboren Heerhugowaardse het doel van Oranje, nu na 152 interlands vindt ze het mooi geweest. Absolute hoogtepunt in deze periode veroverde was de titel op het WK 2019 in Japan. De laatste jaren raakte ze haar basisplek kwijt in het Nederlands handbalteam.