Handbalgrootheid Tess Lieder gepasseerd voor Nederlands team

Tess Lieder is buiten de handbalselectie van Oranje gehouden door bondscoach Per Johansson voor de EK-kwalificatieduels met Tsjechië. De afwezigheid van de 30-jarige Heerhugowaardse is opmerkelijk. Jarenlang was de 144-voudig international een van de sterkhouders van de Nederlandse handbalsters.

De afwezigheid van Lieder heeft niets te maken met een blessure. Tijdens het WK in Noorwegen in december was de keepster nog een van de drie geselecteerde keepsters. Bondscoach Johansson heeft er nu voor gekozen om slechts twee doelverdedigsters op te nemen in zijn zestienkoppige selectie, waarbij zijn keuze valt op de Amsterdamse Yara ten Holt en Rinka Duijndam.

Lieder debuteerde in 2012 en nam deel aan vier WK's en twee Olympische Spelen. In 2019 werd ze wereldkampioen. Inmiddels is de Amsterdamse Yara ten Holt de eerste doelverdedigster van Oranje.

Zes Noord-Hollanders

Naast Ten Holt zijn er nog vijf Noord-Hollanders opgenomen in de selectie van Oranje. Regiogenoten Tamara Haggerty, Nikita van der Vliet, Nathalie Hendrikse, Zoë Sprengers en Bo van Wetering zijn geselecteerd voor het tweeluik tegen de Tsjechen.

Nederland speelt woensdag 28 februari de eerste wedstrijd in en tegen Tsjechië. Vier dagen later staat het duel weer op het programma, dan wordt er gespeeld in Den Bosch.

Het EK handbal begint in november van dit jaar.