'Hectisch jaar' voor mama Tess Lieder: "We zijn soms nog zoekende naar de balans"

Iets meer dan een jaar geleden beviel Tess Lieder van haar dochter Flo. In de tussentijd had ze een tijdje geen club en nu maakt de keepster uit Heerhugowaard zich alweer op voor het WK met de handbalsters. "Het was een hectisch jaar", zegt de 30-jarige in aanloop naar het toernooi.

De handbalsters heeft inmiddels een paar jaar een relatie met voetballer Mart Lieder. "Als ik wist hoe gelukkig het moederschap mij zou maken, had ik het wel eerder gewild", zegt ze. "Maar dat was niet mogelijk. We zijn soms nog wel aan het zoeken naar de balans tussen twee topsportende ouders en het ouderschap. We hebben hele lieve hulp van mensen om ons heen en dat gaat steeds beter."

Underdogrol

Met het Nederlands team maakt Lieder zich op voor het WK in Denemarken, Zweden en Noorwegen. Dit wordt alweer haar vijfde WK als international en in het verleden won ze goud, zilver en brons met Oranje. Dit jaar zijn de verwachtingen iets minder hoog, maar Lieder wil Nederland niet in de 'underdogrol' duwen. "Het is natuurlijk wel lekker dat jullie niet allemaal staan te hameren van: als het geen goud is, hoeven jullie niet terug te komen."