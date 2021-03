Handbalster Tess Wester verruilt Denemarken voor 'gekkenhuis' in Roemenië

BOEKAREST - De carrière van handbalster Tess Wester gaat verder in Roemenië. Ze heeft een contract getekend bij topclub CSM Boekarest. De Heerhugowaardse keepster speelt momenteel in Denemarken bij Odense.

"CSM is een topteam waar de verwachtingen hoog zijn. Dat past goed bij mij", zegt Wester (27) tegen de NOS. "Niks ten nadele van Odense of mijn teamgenoten, maar in Denemarken mis ik soms het vuur. Die trigger wil ik graag voelen." De doelvrouw tekent een contract voor één seizoen met de optie voor nog een jaar.