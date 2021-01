Handbalster Tess Wester vertrekt bij Deense Odense

"Na drie jaar in Odense is het tijd voor een nieuw avontuur. Ik hoop dat we er nog een onvergetelijk seizoen van kunnen maken", vertelt Wester. De Deense competitie loopt nog tot en met maart. Waar Wester hierna gaat spelen is nog niet bekend.

Wester, die in 2019 met Oranje de wereldtitel won, keepte eerder jarenlang in de Duitse competitie. In 2018 stapte ze over van Bietigheim naar Odense. De keepster is bij de Deense club ploeggenote van mede-international Nycke Groot uit Alkmaar.