Moeder Tess Lieder keert na zwangerschap terug en vindt nieuwe club

"Er was in het verleden al contact met Borussia en ik ben blij dat het nu alsnog rond is", vertelt Lieder op de website van de handbalclub. "Het is fijn om moeder te zijn, maar ik heb handbal echt gemist. We hebben een goed team en het scheelt dat ik Henk Groener (voormalig bondscoach) al ken."

Ze beviel in afgelopen november van dochter Flo. Afgelopen zomer trouwde de handbalster met profvoetballer Mart Lieder. De Purmerender staat onder contract bij FC Emmen, maar is al een tijdje geblesseerd.

Lieder is geen onbekende in Duitse Bundesliga. Eerder verdedigde ze het doel van VfL Oldenburg (2011-2015) en SG BBM Bietighiem (2015-2018). Ze pakte in 2017 de Duitse titel met die laatste club en was in 2021 de beste van Denemarken met Odense BK. De Noord-Hollandse werd in 2019 wereldkampioen met Oranje.