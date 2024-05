Rommelig oorlogsmonument verdient beter: "Geef verzetshelden een gezicht"

Het gros van de verzetsmannen die begin 1945 in de buurt van het monument zijn gefusilleerd (zie kader onderaan), komt uit Noord-Holland. "Het merendeel ligt begraven op de erebegraafplaats in Bloemendaal. Alle graven daar zijn gedocumenteerd. Van alle twintig weten we hun achtergrond en zijn er foto's. Dat willen we hier laten zien."

Geëtste fotoplaatjes

Hoe dat er uit gaat zien, is nog niet duidelijk. "We gaan daar een plan voor maken samen met Stichting Historisch Limmen. Het monument staat door een grondruil in Castricum, maar dit was vroeger Limmen, vandaar. We denken nu aan geëtste fotoplaatjes met misschien een QR-code er bij."

"Ik vind het heel belangrijk dat we deze verzetsmensen hier in het zonnetje zetten. Door ze een gezicht te geven, geef je ze de aandacht en erkenning die ze verdienen." De wens is daarom ook dat dodenherdenking volgend jaar al bij het geüpdatete monument in Castricum is.

De gemeente ondersteunt de plannen met 7500 euro. "De rest hopen we bij elkaar te sprokkelen via ondernemers in Limmen. Dat is eerder ook gelukt voor de plaquette voor twee omgekomen vliegeniers daar. Welk bedrag we nodig hebben weten we zodra onze plannen concreet zijn."