Martijns missie: een internationaal eerbetoon aan vermiste oorlogsvliegers in Egmond

Hij komt nog wel enkele duizenden euro's tekort, maar als het aan Martijn Visser ligt staat er nog voor de zomer een indrukwekkend eerbetoon aan 25.000 vermiste WOII-vliegers in zijn Egmond. "Een monument voor de mensen die hun leven verloren boven de Noordzee en nooit gevonden zijn. Voor hen bestaat zo'n plek niet."

Martijn Visser met een maquette van het monument op de Egmondse Boulevard - Foto: NH/ Anne Klijnstra

Sinds dit voorjaar is de Stichting Egmond '40-'45 al fondsen aan het werven voor het internationale monument dat op de noordelijke boulevard van het kustdorp, vlak bij de vuurtoren, moet komen te staan. LOST heet het: Lost Over Sea Tribute. Voor het oorlogsmonument is 72.000 euro nodig. "Op dit moment staat de teller op 52.000", vertelt Martijn Visser van de stichting, "Er moet dus nog wel wat bij." Wrak Camperduin Aanleiding voor het monument is de vondst van de restanten van een bommenwerper in Camperduin. Onderdelen daarvan spoelden aan na de storm Eunice in 2022. "We weten negentig procent zeker om welk vliegtuig het gaat, en kwamen ook in contact met nabestaanden van de bemanning. Die opperden een herdenkingsplek te maken." Daarna is het balletje gaan rollen. "Want boven zee zijn wel 25.000 vliegers nog altijd vermist. Zij verdienen een plek. Die geven wij ze met dit monument. Gek genoeg was dat er nog niet. Wel voor de Waddenzee en het IJsselmeer. Niet voor de Noordzee", legt Martijn uit, terwijl hij voor een foto poseert naast de maquette van het monument. "Daarnaast speelde Egmond aan Zee een bijzondere rol tijdens WOII door de 'gap' (een gat in de luchtafweer van de nazi's) waardoor geallieerde vliegers via deze route naar Duitsland vlogen. Overal lag de Atlantikwall, vol met geschut. Maar hier was het veel minder."

"Een monument ook voor vermiste Duitse vliegtuigbemanningen. We willen gezamenlijk herdenken" Martijn Visser - Stichting Egmond '40-'45

"In Castricum en Bergen stonden radartorens die zwaar bewaakt werden. Egmond lag er een beetje tussenin. En onze vuurtoren Jan van Speijk werd, ondanks dat het licht gedoofd was, ook gebruikt als baken door vliegers. We willen straks het verhaal van de 'gap' én de vele vermisten hier gaan vertellen." Duits applaus en verdriet "En we hebben vanaf het begin als stichting gezegd: het moet ook voor vermiste Duitse vliegtuigbemanningen zijn. We willen ze na 78 jaar gezamenlijk herdenken. Daarmee gooiden we ook een beetje de knuppel in het hoenderhok, maar de negatieve reacties zijn op minder dan één hand te tellen." De vele Duitse toeristen die Egmond bezoeken, vinden het initiatief volgens Martijn Visser ook heel bijzonder. "Van applaus tot tranen krijgen we als we het verhaal vertellen en onze film laten zien van het monument in ons Bunkermuseum." "Velen van hen hebben het nog steeds moeilijk met het oorlogsverleden van hun land, vertellen ze ons." Helemaal uniek is zo'n gezamenlijke herdenkingsplek niet. "Er zijn in Drenthe en Overijssel al 'inclusieve' monumenten." Tekst gaat verder onder foto.

Het monument in Egmond krijgt de vorm van een doorzichtige zuil waarin Amerikaanse, Britse en Duitse identiteitsplaatjes uit de lucht vallen, een vliegenier vormen en dan naar de zeebodem zakken. "En het wordt hier op handen gedragen." Identiteitsplaatje sponsoren "Mensen kennen het verhaal, vragen ons wanneer het er komt en we hebben ook een hoop dorpsbewoners die ons geld doneren." Dat geld is de laatste hobbel die de stichting te nemen heeft. "De plek, de vergunning en het ontwerp is rond. Nu alleen de financiering nog." Er is nog 20.000 euro nodig. "We hebben al een aantal grote sponsoren uit het dorp en de regio, en er staan nog een hoop lijntjes uit naar fondsen, ambassades en stichtingen. Maar ook kleine donaties kunnen we goed gebruiken. We hebben uiteindelijk 500 identiteitsplaatjes nodig. Die kosten 15 euro per stuk. Je kan ook een zo'n dog tag sponsoren." Lichtjes oorlogsgraven "Daarnaast zijn we aankomende zondag, kerstavond, vanaf 17.00 uur bij het verlichten van de oorlogsgraven op de begraafplaats in Bergen. Daar liggen ook vliegers van wie de collega's nog altijd vermist zijn. We vertellen daar kort wat over het monument en hopen er sponsoren te vinden. We hopen dat het monument binnen een half jaar gerealiseerd is. Dat moet lukken."