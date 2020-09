Historische Fokker Four vliegt eerbetoon voor neergestorte piloten boven Limmen

LIMMEN - De historische Fokker Four heeft vanmiddag boven Limmen een zogenaamde 'missing man formation' gevlogen bij de onthulling van een plaquette voor twee omgekomen piloten. Op 8 september 1944 stortte een De Havilland Mosquito van de Canadase luchtmacht in een Limmens weiland neer nadat het toestel met daarin een Canadese en een Britse pilooot uit de lucht werd geschoten.

De Fokker Four is een formatie van vier Fokker S.11 'Instructor'-toestellen uit de jaren vijftig. De vliegtuigen duiken regelmatig op bij Tweede Wereldoorlog-herdenkingen en onthullingen van oorlogsmonumenten. De Fokker Four vliegt in een strakke formatie waarbij de vliegtuigen slechts enkele meters van elkaar af vliegen.

Op 8 september 1944 stortte een neergeschoten De Havilland Mosquito van de Royal Canadian Air Force neer in een weiland in Limmen. De Canadese vlieger Warren Robert Zeller (25) en zijn Britse navigator Herbert Reginald Tribbeck (28) kwamen daarbij om het leven. De vliegers, die begraven zijn op de Algemene Begraafplaats in Limmen, worden ieder jaar herdacht.

Missing man formation

De herdenking van dit jaar kreeg een ander karakter. De Stichting Oud Limmen zorgde ervoor dat er een plaquette voor de mannen zou komen. Voor de onthulling ervan regelde het bestuur een 'missing man formation' van de Fokker Four, waarbij een van de vier toestellen boven het monument de formatie verlaat en het overlijden van de piloten symboliseert.

Verslaggever Tom Jurriaans was bij de onthulling en het eerbetoon van de Fokker Four: