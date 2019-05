Historisch watervliegtuig Catalina voorgoed vertrokken

LELYSTAD - Het historische watervliegtuig Catalina is vandaag voorgoed vertrokken uit Nederland. Het toestel, dat regelmatig waterlandingen maakte op het IJssel- en Markermeer, gaat naar de Verenigde Staten omdat er in Nederland geen geld meer voor beschikbaar is. Andere klassieke kisten begeleidden de Catalina bij het vertrek, waaronder de Fokker Four.

Arjan Dros, de voormalige mede-eigenaar van de Catalina voelt zich 'weemoedig en verdrietig' vanwege het afscheid. Dros is met de 'Vrienden van de Catalina' naar eigen zeggen bijna twintig jaar bezig geweest om het toestel voor Nederland te behouden. Het is tot aan de minister van cultuur geprobeerd, maar die had geen geld over voor het behoud van dit vliegend Nederlands erfgoed.

Het maakt piloot en voorzitter Robbert van Zwieten van de Fokker Four, de formatievliegtuigen die de Catalina op weg naar Amerika helpen, kwaad maar vooral droevig. Van Zwieten: "Weer een stukje historische luchtvaart die weggepest wordt. Ik moet maar bezien hoe lang het bij ons kan doorgaan." Arjan Dros, zelf ook oud-Fokker Four-vlieger, krijgt een plekje in de voorste Fokker om zijn Catalina van nabij uit te zwaaien.

De Catalina vertrekt voorgoed (met dank aan Omroep Flevoland voor de beelden naast de startbaan):

Oud-luchtmacht én voormalig KLM-piloot Van Zwieten hekelt het volgens hem bewust moeilijk maken om historische vliegtuigen in Nederland in de lucht te houden. Voor de hele sportvliegwereld worden de regels steeds strenger en is er minder luchtruim beschikbaar. Zo zal de luchtverkeersleiding bijna geen sportvliegtuigen meer toelaten in het controlegebied van Schiphol.

De Catalina vertrekt uiteindelijk in de loop van de ochtend met in haar kielzog de Fokker Four, de Dakota DC-3, een Harvard en twee Cessna's (waaronder een watervliegtuig) richting Amerika. Het toestel doet dat in meerdere etappes. Het laatste stukje in de Verenigde Staten vliegt Arjan Dros mee. Dros: "Dan moet ik echt afscheid gaan nemen."