Historisch watervliegtuig maakt laatste vlucht ooit boven Noord-Holland

SCHIPHOL - De Catalina, een historisch watervliegtuig uit de jaren veertig, maakt morgen haar laatste rondvlucht ooit boven Nederland. Er is tevergeefs geprobeerd het toestel in Nederland te houden. De Catalina, die met regelmaat waterlandingen maakte op het IJssel- en Markermeer, gaat terug naar waar zij ooit gebouwd werd: de Verenigde Staten. Tot verdriet van velen.

Door luchtvaartverslaggever Doron Sajet

De laatste vlucht ooit vindt morgen plaats boven Noord-Holland. Na een eerste vlucht die ook deels boven onze provincie uitgevoerd zal worden, vertrekt de tweede en laatste (naar verwachting) om 13.30 uur vanaf Lelystad. Daarna zet de Catalina koers naar onder andere West-Friesland, de Noordkop, Alkmaar en Schiphol.

De Catalina is verkocht aan een Amerikaanse stichting in de staat Massachusetts. De huidige eigenaar, de Stichting Explotatie Catalina in Lelystad, kon het financieel niet meer opbrengen om de kist te behouden. Een ultieme poging om de minister van Cultuur over te halen om de Catalina in Nederland te houden, is mislukt.

Het vertrek van de Catalina naar Amerika staat gepland op dinsdag 28 mei. Voor de overtocht zijn twaalf dagen uitgetrokken. Na aankomst wordt het toestel toegevoegd aan de uitgebreide historische vloot van haar nieuwe eigenaar, de Collings Foundation.

Noodlanding

De Catalina was in augustus 2017 betrokken bij een ernstig incident op Lelystad Airport. Het toestel moest noodgedwongen landen met een deel van het landingsgestel nog ingetrokken. Kort daarvoor had de Catalina een doorstart gemaakt op het IJsselmeer waar de problemen begonnen. De bemanning zette vervolgens koers naar Lelystad, waar een geslaagde noodlanding werd gemaakt.