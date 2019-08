Duitse 'fresco' bunker in Castricum toont haar 'geheim': "Dit is een tijdcapsule"

CASTRICUM AAN ZEE - Een kleurig jachttafereel, nageschilderde tegeltjes en een gekalligrafeerde Duitse spreuk. Dat zijn de eerste herontdekkingen in de Duitse bunker die vandaag na ruim zeventig jaar is geopend. Vanochtend vroeg is een groep Egmonders in de duinen van Castricum begonnen met graven om de bunker eenmalig aan publiek te kunnen tonen.

De bunker maakte deel uit van de Atlantikwall, een meer dan 5.000 kilometer lange verdedigingslinie die nazi-Duitsland tijdens de Tweede Wereldoorlog in bezette gebieden heeft aangelegd. Zo hoopten ze een geallieerde invasie te voorkomen.

Lees ook: Dichtgegooide Duitse bunker bij Castricum voor publiek geopend

De bunker is in 1947 gesloten en onder het zand verdwenen. Dat er fresco-achtige afbeeldingen waren, dat was bekend. Maar wat er na al die jaren nog van te zien zou zijn, was de vraag. Onze verslaggever ging mee met stichting Egmond '40-'45 die toestemming heeft gekregen de bunker eenmalig te openen.

Tekst gaat verder na de video:



Dit weekeinde kan het publiek naar de bunker komen kijken, maar er is geen plek meer voor mensen die zich nog willen aanmelden. Er mochten 60 bezoekers komen van de provincie, en die beperkte lijst zat razendsnel vol.