Dichtgegooide Duitse bunker bij Castricum voor publiek geopend

CASTRICUM - In de duinen bij Castricum wordt vandaag eenmalig een ondergrondse Duitse bunker uit de Tweede Wereldoorlog geopend. Daarin zullen bijzondere muurschilderingen te zien zijn. NH Nieuws mag erheen en zal later foto's laten zien van de binnenkant van de bunker.

De bunker maakte deel uit van de Atlantikwall, een meer dan 5.000 kilometer lange verdedigingslinie die Duitsland tijdens de Tweede Wereldoorlog in bezette gebieden heeft aangelegd. Zo hoopten ze een geallieerde invasie te voorkomen.

Bij de bunker die vandaag wordt opengemaakt, zitten nog meer bunkers in de buurt. Er was destijds een klein dorpje en de bunkers werden gebruikt om in te eten en slapen. Er stond ook een grote radarmast bij, waarmee de Engelse bommenwerpers werden gespot. In 1947 in de bunker dichtgemaakt en onder het zand verdwenen.

Grote belangstelling

Twee dagen lang kan het publiek naar de bunker komen kijken, maar er is geen plek meer voor mensen die zich nog willen aanmelden. Er mochten 60 bezoekers komen van de provincie.