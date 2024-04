Gewonde bij steekpartij in asielopvang in Heiloo, één verdachte aangehouden

De melding van de steekpartij kwam rond 19.30 uur binnen bij de politie. Daarop rukten de hulpdiensten met veel materiaal uit richting het hotel. Daar werd een gewond persoon aangetroffen.

Deze is door het ambulancepersoneel nagekeken, maar hoefde uiteindelijk niet mee naar het ziekenhuis, aldus een woordvoerder. De politie heeft een verdachte aangehouden. Op dit moment is het weer rustig rond het hotel. De politie is nog bezig met het onderzoek.

Opvang in hotel

De asielzoekers worden tijdelijk opgevangen in het Fletcher Hotel aan de Kennemerstraatweg. In het tijdelijke opvangcentrum van het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA) is plek voor tachtig mensen.