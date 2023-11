Vluchtelingen in Fletcher Hotel Heiloo mogen langer blijven

De 80 vluchtelingen die worden opgevangen in het Fletcher Hotel in Heiloo mogen een jaar langer blijven. Volgens de gemeente is de opvang het afgelopen half jaar 'goed verlopen'.

Vanaf afgelopen juni worden er mensen opgevangen in het hotel. Dat ging niet zonder slag of stoot: voor bewoners kwam het besluit als donderslag bij heldere hemel. De gemeente had destijds voorafgaand niets laten weten. Hotelgasten moesten zelfs hun bruiloft afzeggen, omdat er plots geen ruimte meer voor was.

Toch schrijft de gemeente in het persbericht dat het afgelopen half jaar een succes was: "Met onder andere wekelijks een koffiemoment om verbinding tussen inwoners en de nieuwkomers te stimuleren."

Informatieavond

Daarnaast schrijft de gemeente dat de opvangcapaciteit nog steeds onder hoge druk staat, en dat er een hoge instroom van asielzoekers in Ter Apel is. Voor bewoners die vragen hebben, is er op woensdag 29 november een informatieavond gepland in het hotel.