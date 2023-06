Geen trouwerij, maar asielopvang: Erwin en Sanne zien bruiloft in rook opgaan

Van het ene op andere moment vallen de Alkmaarse Erwin en Sanne uit Heiloo van hun roze wolk. Ze zouden een groots trouwfeest geven in het Fletcher Hotel, met tientallen logés. Maar plotseling is hun reservering gecanceld. Er worden nu asielzoekers opgevangen. "De manier waarop doet ons vooral pijn."

NH/ Tom Jurriaans

Het was een stressvol weekend voor het liefdeskoppel. Afgelopen vrijdag krijgt Erwin (30) een artikel doorgestuurd via een vriend. Hij leest dat in het hotel aan de Kennemerstraatweg vanaf die zondag een half jaar lang tachtig asielzoekers worden opgevangen. "Ik dacht dat het een grap was", vertelt de Alkmaarder. De avond ervoor lopen hij en zijn verloofde Sanne (23) namelijk nog door de gangen van hetzelfde hotel. Over een paar maanden gaan ze trouwen en dit is hun droomlocatie. Het hotel ligt in de geboorteplaats van de bruid, lekker dicht bij Alkmaar, vlak bij 't Putje van Heiloo waar ze elkaar het ja-woord gaan geven én genoeg plek voor hun dierbaren om te blijven logeren. "Alles was geregeld. Alles zou goed komen." Maar nu zijn ze gestrest en boos om hoe het hotel met ze om is gegaan. Bekijk het hele interview. Tekst gaat hieronder door

Sanne en Erwin moeten op zoek naar nieuwe trouwlocatie nu hotel asielzoekers opvangt - NH Nieuws

Algemeen directeur van Fletcher Hotels Rob Hermans zegt dat de hotelketen donderdag via een tussenpartij door het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) is benaderd. "Er was stress, de nood was erg hoog. Op stel en sprong hebben we toen de beslissing gemaakt om de mensen op te vangen." Het gaat om een groep mannelijke vluchtelingen die maandenlang verbleven in de crisisnoodopvang in Purmerend. Een deel ging er in hongerstaking om de soms erbarmelijke omstandigheden en het lange wachten op een gesprek met de IND. De asielzoekers komen voornamelijk uit Syrië, maar ook landen als Jemen, Irak en Oekraïne. "Ik vind dat wij een maatschappelijke verantwoordelijkheid hebben als grootste hotelketen van Nederland", aldus Hermans. Inwoners en politiek 'overvallen' Per persoon krijgt het hotel een geldbedrag van het Rijk. De vluchtelingen krijgen daarvoor een bed, drie maaltijden per dag en drinken. Hoeveel euro Fletcher Hotels krijgt, wil de baas niet zeggen. Maar voor een van de veertig kamers betaal je in Heiloo tussen de 70 en 140 euro, is online te lezen. "Aan zoiets moet je wel denken. We maken in ieder geval winst. Maar niet zoveel als met de mensen die normaal komen fietsen en wandelen in Heiloo. We missen de terrasomzet, à-la-carte-diners en wat denk je van al die trouwerijen?"

"Kom allemaal naar de informatieavond en scheid feiten van onwaarheden" Heiloo Lokaal gisteren tijdens raadsvergadering

In het dorp heeft niemand de opvang zien aankomen. Zelfs burgemeester Mascha van Bruggencate zegt verrast te zijn. Vorige week donderdagavond krijgt zij naar eigen zeggen een appje van het COA over de afspraak met het Fletcher Hotel in Heiloo. De enige grond om de komst van deze vluchtelingen te weigeren zou zijn als de openbare orde en veiligheid in beding komt, bepleit de burgemeester gisteravond in de raadsvergadering. Het onderwerp komt uitgebreid aan bod.

De vluchtelingen eten van een buffet, drie keer per dag - Maaike Polder / NH Nieuws

Ten Bruggencate: "Ik heb contact gezocht met de opvang Purmerend en met de Veiligheidsregio. Deze mensen hebben onder ernstige omstandigheden gewoond en zijn geen overlastgevers." De VVD diende een rits vragen in over de besluitvorming, nationaliteit van de groep en veiligheid. De partij voelt zich 'overvallen'. En inwoners zouden dit ook hebben uitgesproken. "Kennen we deze groep wel echt?" Inloopavond Dit soort suggestieve vragen en een interview in het Noordhollands Dagblad wakkeren volgens de PvdA juist discriminatie aan in het dorp. Gemeentebelangen Heiloo vult daarbij aan dat door de VVD in het verleden opvanglocaties zijn gesloten, waardoor er nu capaciteitsprobleem en wachtrijen zijn. D66 haalt aan dat in 1943 arme inwoners van Heiloo ook vluchtelingen opvingen uit de Egmonden. "Wij moeten dat met onze rijkdom nu toch ook kunnen?"

Maar er zijn gisteravond meer partijen die kritisch zijn op hoe plotseling en zonder ruggespraak van de raad en inwoners dit besluit is genomen. Heiloo Lokaal verwijt de burgemeester dat ze 'in de krant' meer informatie lazen over de opvang dan in het persbericht van de gemeente. Heiloo 2000 haalt nog even uit naar 'wegduikende' buurgemeente Castricum, die zou geen verantwoordelijkheid nemen in asielopvang. Maar volgens Ten Bruggencate voldoet Heiloo zelf ook nog niet aan het vereiste aantal opvangplekken. Ook wordt nog wat gezegd tegen omwonenden die van plan zijn naar de informatieavond te komen. "Kom allemaal en scheid daar feiten van onwaarheden." Een andere partij: "Laat Heiloo niet negatief in het nieuws komen. Hou het rustig en maak het niet persoonlijk."