Hotel in Heiloo vangt 'plotseling' asielzoekers op, vakantiegasten krijgen mailtje

Tachtig asielzoekers worden vanaf zondag gehuisvest in een hotel aan de Kennemerstraatweg in Heiloo. Dat hebben de gemeente Heiloo en het COA bekendgemaakt. Mensen die een kamer hebben gereserveerd, worden omgeboekt of krijgen hun geld terug, aldus een hotelmedewerker.

Het gaat om het Fletcher Hotel, voormalig Kwartje Koffie, waar de vluchtelingen worden ondergebracht. De tachtig mensen zijn een deel van een groep van 450 asielzoekers die maandenlang verbleef in een noodopvang in Purmerend.

Die stopt daar 1 juli en dus moest er naar een nieuwe oplossing worden gezocht. Het COA zou daarop contact hebben gehad met het hotel in Heiloo. De burgemeester van Heiloo, Mascha ten Bruggencate, vertelt tegen Streekstad Centraal dat het nieuws afgelopen donderdag voor haar in elk geval als een verrassing kwam.

"Wij zijn zelf een dag van tevoren geïnformeerd. Maar dit gebeurt op allerlei plekken in het land. Dus het verrast me niet dat er ook in Heiloo opvangruimte is gereserveerd. Het is niet zo dat je als burgemeester over alles de baas bent. Je hebt te maken met verschillende instanties."

Voor omwonenden van het hotel is de aanstaande woensdag een informatieavond in het gemeentehuis, van 19.00 uur tot 21.00 uur.

Een medewerker van het hotel reageert tegen NH dat de mensen die een kamer hadden gereserveerd de komende periode 'een net mailtje hebben gehad'. "Zij kunnen worden omgeboekt naar andere hotels of kunnen kosteloos annuleren."

'Reacties zijn begripvol'

Ze kan niet zeggen om hoeveel mensen het gaat, alleen dat er 'veel mensen' zijn omgeboekt naar andere hotels van de keten. Veelal in Noord-Holland.

Op de vraag hoe de hotelgasten reageren op de mail zegt ze: "In principe heel begripvol. We hebben weinig tot geen probleemgesprekken gehad. Ze krijgen een mail van ons met informatie, dan hebben ze even om na te denken en daarna kunnen ze contact met ons opnemen."

In Heiloo laat een receptioniste weten dat haar is verteld dat de medewerkers van het hotel daar baanbehoud is beloofd. Verder verwijst ze naar het hoofdkantoor van Fletcher Hotels, maar die nemen de telefoon niet op.

De gemeente heeft eerder asielzoekers opgevangen in sporthal Het Vennewater. Het gebruik van het hotel verschilt daar wel wat van.