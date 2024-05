De schaduwkant van de zon: in Noord-Holland komt veel vaker huidkanker voor

Gaastra kan zijn tips in drie woorden samenvatten: "Smeren, kleren en weren." Insmeren werkt niet alleen tegen huidkanker, maar helpt het ook tegen veroudering van de huid. Maar wanneer moet je smeren? "Als er daglicht is, dan is er zonlicht, dus eigenlijk iedere dag", legt Gaastra uit. "Want ook op een bewolkte dag kan je verbranden."

Kleren

Daarnaast is het belangrijk dat je zonwerende kleding aandoet, zegt hij. "Bij lichte kleding gaat de zon er dwars doorheen." Hier is speciale kleding voor, met een zonwerende werking. Ook raadt de arts aan om een goeie zonnebril te dragen. "Naast je huid, is het ook belangrijk dat je je ogen tegen de zon beschermd." De zon kan namelijk een aanzienlijke invloed hebben op onze ogen. Van tijdelijk ongemak tot een permanente oogafwijking.

Als laatste adviseert Gaastra om zoveel mogelijk de schaduw op te zoeken. Te weren dus. "Er wordt nu bijvoorbeeld gepromoot dat er op kinderdagverblijven speciale schaduwplekken moeten zijn." Kinderen hoeven dan niet alleen in de volle zon te spelen. Hij raadt ook volwassenen aan om wat vaker de schaduw op te zoeken op een zonnige dag. De zonnestralen kunnen namelijk voor veel meer zorgen dan alleen een geïrriteerde huid.

Huidkanker

De zon is de belangrijkste oorzaak van huidkanker. Nergens in Nederland komen melanomen, een agressieve vorm van huidkanker, vaker voor dan in Noord-Holland. Vooral kustgebieden, zoals bij Bergen en Egmond, kleuren op de Kanker Atlas donkerrood. Het hoge aantal zonuren in onze provincie in vergelijking met andere provincies speelt hierbij een grote rol.

"De laatste tientallen jaren hebben we veel meer vrije tijd gekregen, waardoor mensen meer naar buiten gaan", legt Gaastra verder uit. Als tweede reden noemt hij het toenemende aantal vakanties in het buitenland, waar mensen meer worden geconfronteerd met intensief zonlicht.

Verder hebben Noord-Hollanders over het algemeen een lichter huidtype, vertelde Valery Lemmens, hoofdonderzoeker aan het Integraal Kankercentrum Nederland eerder. Met deze tips voorkom je dus niet alleen een rode huid, maar ze kunnen ook nog je leven redden. Want hoe vaker je verbrandt, hoe groter de kans op huidkanker wordt.