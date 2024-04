Meivakantie vieren aan het strand? Morgen zomerse temperaturen

Op de meeste plekken in de provincie is de blauwe lucht al door de wolken te zien. Vanmiddag is het zonnig en wordt het volgens NH-weerman Jan Visser 20 tot 21 graden met een matige wind uit het zuidoosten.

Aan het eind van de dag is er in het zuidwesten van het land kans op een onweersbui, maar of daar bij ons ook kans op is, is nog niet duidelijk. Het zou kunnen dat er een buitje valt, maar morgenochtend is het in ieder geval weer droog en het wordt de warmste dag van de week. "Mei opent met hoge, zomerse, temperaturen. Het wordt 24 tot 25 graden", zegt Visser. "Alleen vlak aan zee, vanwege de noord- tot noordoosten wind, zijn de temperaturen wat lager."

20 graden plus

Dat mooie lenteweer blijft voorlopig. Ook donderdag zijn de temperaturen ruim boven de 20 graden. Visser voorspelt dat er mogelijk wel een regen- of onweersbui langskomt.