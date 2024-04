Een beetje geheim, maar wél gratis: dit zijn de leukste uitjes in de meivakantie in 't Gooi

Sypesteyn, Loosdrecht

Waan je in de Efteling bij kasteel Sypesteyn, het jongste kasteel van Nederland. Het markante kasteeltje werd begin vorige eeuw gebouwd door jonkheer Van Sypesteyn op de restanten van een oud kasteeltje, waarvan hij dacht dat dit het kasteel van zijn familie was.

Sypesteyn is opgebouwd uit de restanten van andere kastelen en oude gebouwen. Loop een rondje door de prachtige tuin en bewonder het kasteel. Nieuw- Loosdrechtsedijk 150, Loosdrecht

Rodondendronvallei en het verborgen grapje, 's-Graveland

De rododendrons bij siertuin Gooilust staan nu in volle bloei. Dit is het moment om daar te gaan kijken.

Kinderen kunnen heerlijk in het bos spelen en laat ze vooral op zoek gaan naar de 'follie', het gekkigheidje in de tuin. Het kleine huisje in de tuin is gebouwd eind achttiende eeuw en is een kijkdoos. Wat voor bijzonders daarin te zien is? Ontdek het zelf. Zuidereinde 47, 's-Graveland