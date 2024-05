'Rampzalige' kruispunten Sint Maartensvlotbrug op de schop: "Voelt als een zoethoudertje"

"Binnenkort gaan we starten met de uitvoer van de werkzaamheden aan de Burgervlotbrug en de Sint Maartensvlotbrug", staat in een brief van Rijkswaterstaat die inmiddels op een Facebookpagina van Burgerbruggers is gedeeld. De werkzaamheden beginnen op 27 mei, laat Rijkswaterstaat desgevraagd weten aan NH, en moeten nog vóór de zomervakantie zijn afgerond.

Ongevallen

Het ongevallencijfer ligt erg hoog bij de kruispunten, gaf de gemeente Schagen al eerder aan. Vorige zomer zijn daarom verkeersregelaars ingezet om de verkeersveiligheid en de doorstroming van het verkeer bij Sint Maartensvlotbrug te verbeteren.

Sandra Wit, die naast de kruising woont in Sint Maartensvlotbrug, heeft niet veel vertrouwen in het resultaat van de werkzaamheden: "Ik ben heel benieuwd of het overzichtelijker wordt. Het neemt de drukte niet weg waar we eigenlijk de meesten last van hebben. Ik hoop op iets meer rust en vooral dat het veiliger wordt voor toeristen, fietsers en voetgangers."

Tekst gaat verder onder de foto.