"3, 2, 1 en rijden maar": Zomerdrukte op N9 onder controle met verkeersregelaars

Misschien ben je nog weer een paar minuten langer onderweg, maar dan is het wel veilig; althans dat hoopt de gemeente Schagen. Op het kruispunt van de N9 met de Zeeweg en de vlotbrug in Sint Maartenvlotbrug staan vanaf vandaag verkeersregelaars. Elke vrijdag, zaterdag en zondag deze zomer. Dat gebeurt op initiatief van de gemeente Schagen: "Wij vinden dat de veiligheid in het geding is. Daar willen we wat aan doen."