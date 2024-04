Woede na stoppen Stichting Kinder Cadeau: "We zijn meerdere keren bedreigd"

Han Neef van de Voedselbank West-Friesland vindt het "te zot voor woorden" dat de stichting uit Venhuizen moet stoppen vanwege bedreigingen. "De vrijwilligers doen hun best, en zijn ook afhankelijk van wat ze gesponsord krijgen", vertelt Neef.

De twee mannen hebben beide andere ervaringen. "We krijgen gelukkig veel blije gezichten. Vanmorgen belde een man in tranen op vanwege een fiets die hij gekregen heeft. Dat is erg mooi om te horen", zegt Jan Kooijman.

"Daarnaast horen we ook wel eens dat iemand niet helemaal tevreden is", gaat de weldoener verder. "Maar gelukkig hebben we zelf nog nooit met bedreigingen te maken gehad. Mensen moeten ook blij zijn dat ze iets aangeboden krijgen waarmee ze geholpen kunnen worden."

Hetzelfde geldt voor de voedselbank. "We zien veel tevreden mensen de deur uit stappen, met soms wel drie boodschappentassen of een ander verjaardags-pakket", aldus Neef.

Overgebleven spullen naar Kinderkledingbank Hoorn

Van der Neut sloot afgelopen week met veel emotie de ruimte van zijn Stichting Kinder Cadeau. Spullen van de stichting zijn overgedragen aan de Kinderkledingbank in Hoorn. "Het is triest dat het op zo'n manier is gegaan", zegt de 23-jarige oprichter.

"Natuurlijk zijn er heel veel dankbare kinderen en gezinnen geweest. Maar het negatieve overheerst. Ik hoop dat mensen die op zo'n manier met ons om zijn gegaan inzien dat ze veel leed veroorzaakt hebben. En dat dit echt niet meer kan."