Bryan (20) geeft cadeaus aan kinderen in armoede: “Ze zijn er zo blij mee”

De twintigjarige Bryan van der Neut wil dat kinderen die in armoede leven niet zonder cadeaus of een feestje leven. Of het nou op hun verjaardag, tijdens Sinterklaas of met Kerst is: Bryan wil de kinderen een feestelijke dag bezorgen. Dankzij zijn samenwerking met Stichting Kinderfietsjes Actie uit Zwaag heeft zijn stichting een vlucht genomen.

Bryan van der Neut is pas twintig jaar oud, maar toch vond hij dat er iets moest gebeuren. Eind oktober begon hij pas zijn stichting, maar dankzij zijn samenwerking met Stichting Kinderfietsjes Actie uit Zwaag, heeft hij al veel kinderen kunnen helpen. In aanloop naar Sinterklaas zijn er al flink wat cadeaus en fietsen weggegeven. Die actiedag was zo’n succes, dat ze de week voor Kerst weer een uitdeelmoment gaan organiseren. De Stichting Kinderfietsjes Actie, waar Paul Buis voorzitter van is, geeft al meer dan twee jaar fietsen weg aan kinderen die hiervoor geen geld hebben. In september gaven ze, samen met Karin Bloemen, nog hun tweeduizendste fiets weg. En in de tussentijd zijn er zeker weer een paar honderd fietsen uitgedeeld. Het is een teken dat het echt nodig is. Artikel gaat verder onder de foto.

Bryan van der Neut geeft cadeau's aan kinderen in armoede - WEEFF/Sander Huisman

Dankzij een groot aantal sponsoren is de showroom op het sportterrein van HSV Sport in Zwaag gevuld met fietsen. In een andere ruimte van het gebouw heeft Bryan sinds kort zijn cadeaus uitgestald. De cadeaus die na Sinterklaas nog zijn blijven liggen, worden uitgepakt en in een mooie kerstverpakking verpakt. De twee initiatiefnemers zijn klaar voor hun volgende actie op 18 december, waar − als de coronamaatregelen het toe laten − de kerstman op zijn arrenslee aanwezig zal zijn. Bekijk hier alle afleveringen van de serie 'Sander Op Pad in West-Friesland'.