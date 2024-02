Voedselbank West-Friesland krijgt financieel steuntje in de rug van lokale bedrijven

Zaadbedrijven Incotec en Enza Zaden doneren beide een fors bedrag aan Voedselbank West-Friesland. Een extra financieel steuntje in de rug, om ervoor te zorgen dat gezinnen die onder de armoedegrens leven geholpen blijven worden. Het gezamenlijke bedrag is bijna twaalfduizend euro. En laat dat nou net goed van pas komen. "Onze bus begeeft het bijna."

Het geld is hard nodig, benadrukt coördinator Han Neef. De bus waarmee ze langs leveranciers gaan en afhaalpunten in de regio bevoorraden, is nodig aan vervanging toe. "En zonder een bus zijn we nergens. De gezinnen die elke week een voedselpakket komen ophalen, wonen verspreid over de regio. Dit komt dus op een goed moment. We zijn ze erg dankbaar", zegt hij.

Met het geld wordt een nieuwe bus aangeschaft. "Zo'n negentig gezinnen in West-Friesland zijn momenteel afhankelijk van de voedselbank. Een verzetje dat we nu extra goed kunnen gebruiken."

Regio helpt elkaar

De keuze was voor Incotec al snel gemaakt. "De missie van ons bedrijf is met onze technologie bij te dragen aan voedselzekerheid. Niet alleen in Europa maar ook wereldwijd. En van ons moederbedrijf Croda luidt de missie ‘Smart science to improve lives’. Wat past daar beter bij dan de voedselbank, die klaar staat voor gezinnen die het (tijdelijk) wat minder breed hebben?", zegt Tessa Wehrmeijer, veiligheidsadviseur bij Incotec.

Bij Enza Zaden kregen medewerkers de kans om tijdens de kerstmarkt geld te doneren aan de voedselbank. Daar werd flink gehoor aangegeven. Er werd maar liefst zesduizend euro opgehaald.