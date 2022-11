Jan en Lida Kooijman uit Hoorn winnen prijs met Fietsjes voor Minima

Jan en Lida Kooijman uit Hoorn hebben met hun initiatief Fietsjes voor Minima de BertOp500 prijs gewonnen. "Het is door de KRO-NCRV opgezet. We hebben ons initiatief hiervoor geopperd en uiteindelijk bleek Fietsjes voor Minima te behoren tot de zestien projecten uit heel het land die zijn voorgedragen om mee te dingen naar de laatste drie", vertelde Jan eerder.

Fietsjes voor Minima knapt met een team fietsen op voor mensen die weinig te besteden hebben. Ondertussen weten ook mensen van buiten de regio Jan en Lida te vinden. "De aanvragen komen hier uit de regio, maar ook bijvoorbeeld uit Sneek en Den Haag", vertelt Jan. Ze krijgen het steeds drukker met aanvragen. "We moeten onszelf daarbij natuurlijk ook in de gaten houden. We doen dit namelijk vrijwillig naast onze baan."

Luisteraars van NPO Radio 5 hebben een week kunnen stemmen op de zestien projecten. "Ik wist niet wat ik hoorde dat we voor de laatste drie zijn uitgekozen. Dat is al een prijs op zich", vertelt Jan Kooijman aan Weeff .

Dit is een bericht van de gemeenschappelijke Westfriese nieuwsredactie

