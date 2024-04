Degradatie voor FC Volendam nabij met minimaal verlies tegen Sparta

Ineens dichtbij

Pas na bijna een half uur spelen diende het eerste kansje voor Volendam zich aan, want uit een hoekschop kopte Darius Johnson voorlangs. Dat sterkte de bezoekers enigszins, maar echt overtuigend werd het maar niet in aanvallend opzicht. Tien minuten voor de rust was Vivaldo Semedo heel dicht bij een onverwachts Volendam doelpunt nadat hij een lage voorzet van George Cox achter het standbeen verlengde. Aan de andere kant ging Josh Flint hopeloos in de fout, maar Mito schoof de bal naast.

Na de pauze was het van beide kanten rommelig en slordig. De grootste kans was voor Booth met een hard schot uit de draai, maar de bal eindigde in de handen van doelman Nick Olij. De harde wind bemoeilijkte het spel en zorgde voor een bedenkelijk niveau.

Tegentreffer



Halverwege de tweede helft was het dan wel raak voor Sparta. Lauritsen tikte binnen na een goede aanval over de linkerkant, waar Volendam volledig gezien was: 1-0. Na het doelpunt was Volendam ook niet in staat om er een slotoffensief uit te persen, waardoor het teleurstellend afdroop.

Het hielp voor de Volendammers wel mee dat RKC Waalwijk gelijkspeelde tegen FC Utrecht en het gat vijf punten bleef. Volgende week zondag speelt FC Volendam in eigen huis tegen Ajax. De aftrap is 14.30 uur.

Opstelling FC Volendam: Backhaus, Buur (Payne/61), Mirani, Flint, Cox (Plat/75); Le Roux, Twigt, Van Driel (De Haan/61); Johnson (Douiri/61), Semedo (Hoeve/46), Booth