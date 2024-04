Verslagenheid en ongeloof bij FC Volendam na zware deceptie: "Schandalig"

"Ik kan wel een heel lulverhaal gaan ophangen, dat er nog iets positiefs was aan deze wedstrijd. We hebben de supporters niet gegeven wat ze hebben verdiend. Ze gingen hier met een vol uitvak naartoe."

Kansloos

FC Volendam-trainer Regillio Simons zag dat zijn ploeg vanaf het eerste fluitsignaal weinig had in te brengen tegen Excelsior. Simons: "Vanaf het begin maak je geen aanspraak. Je hebt er alles aan gedaan om jezelf in een goede positie te krijgen en dan krijg je helaas zo'n wedstrijd."