FC Volendam-speler Safouane Karim racistisch bejegend na clash met Goudmijn

"Hé kutmarokkaan", was de aanhef van de brief die vandaag op de mat viel bij de eredivisieclub. "Rot op in Nederland met al je landgenoten. Dus maak maar dat je wegkomt kutmarokkaan, want jij voetbalt niet meer, hoor." Het is niet bekend wie de afzender is van de brief.

In het duel tegen Excelsior ging Karim verbaal behoorlijk over de schreef. De 19-jarige middenvelder zocht na het laatste fluitsignaal de confrontatie op met tegenstander Kenzo Goudmijn. Goudmijn vertelde na afloop wat er in zijn ogen gebeurde: "Hij werd boos op mij in de wedstrijd omdat ik te veel aan het dribbelen was. Daar moest ik om lachen. Na de wedstrijd vertelt hij mij dat ik naar binnen moest komen en dat hij mijn moeder wilde neuken."

Tekst gaat verder onder de foto.